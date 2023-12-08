Андрей Кочетков, которого чудом удалось спасти, по-прежнему находится в реанимации больницы скорой...
Андрей Кочетков, которого чудом удалось спасти, по-прежнему находится в реанимации больницы скорой помощи Владимира
Заблудившийся в Загородном парке областного центра студент Андрей Кочетков, которого разыскивали в течении трёх дней в минувшие выходные, будет проходить курс лечения во Владимире, в городской больнице скорой помощи.
В настоящий момент он по-прежнему находится в реанимации, врачи не исключают, что ноги придётся ампутировать.
Напомню, молодой человек двое суток пролежал в сугробе и серьезно обморозил конечности.
Первоначально его планировали доставить на лечение в Нижний Новгород.