Андрей Кочетков, которого чудом удалось спасти, по-прежнему находится в реанимации больницы скорой...

Андрей Кочетков, которого чудом удалось спасти, по-прежнему находится в реанимации больницы скорой помощи ВладимираЗаблудившийся в Загородном парке областного центра студент Андрей Кочетков, которого разыскивали в течении трёх дней в минувшие выходные, будет проходить курс лечения во Владимире, в городской больнице скорой помощи.В настоящий момент он по-прежнему находится в реанимации, врачи не исключают, что ноги придётся ампутировать.Напомню, молодой человек двое суток пролежал в сугробе и серьезно обморозил конечности.Первоначально его планировали доставить на лечение в Нижний Новгород.