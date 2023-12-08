Арбитражный управляющий Людмила Шульпина рассказала, как не попасть в руки кредиторов, которые...

Арбитражный управляющий Людмила Шульпина рассказала, как "не попасть в руки" кредиторов, которые навязчиво предлагают взять займВ преддверии новогодних праздников кредиторы начинают активную деятельность - навязчиво предлагают взять займ. И кто-то соглашается. И это - одна из ошибок большинства граждан, которым впоследствии пришлось прибегнуть к процедуре банкротства. В каком случае нельзя медлить и нужно срочно обращаться к юристу за помощью? В интервью "Вестям" рассказала арбитражный управляющий Людмила Шульпина.