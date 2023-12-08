Безработные жители Владимирской области смогут брать временную «подработку» без потери...

Безработные жители Владимирской области смогут брать временную «подработку» без потери пособия.Новая редакция закона «О занятости населения в РФ» позволит официально безработным россиянам брать краткосрочные подработки без потери пособия.Об этом сегодня (8 декабря) сообщили замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова и ТАСС.7 декабря Совет Федерации одобрил на пленарном заседании проект соответствующего закона.Замминистра добавила, что в скором времени под каждого клиента службы занятости будет выстраиваться индивидуальный план.Кроме того, по словам Мухтияровой, с 2025 года регионы должны будут организовать выездную работу служб занятости на территории, где нет доступа к интернету и инфраструктуре служб.Это интересно!В проекте закона есть уточнения понятий «занятость», «занятые», «ищущие работу» и «впервые ищущие работу».Устанавливается новый порядок получения статуса безработного. Подробнее документ можно изучить по ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8Проект обяжет ежегодно индексировать пособие по безработице, исходя из уровня инфляции.Фото: pxfuel.com