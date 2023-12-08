В 2024 году российский авторынок составит 1,6 млн авто.

В 2024 году российский авторынок составит 1,6 млн авто. Продажи грузовой техники, в том числе тягачей и самосвалов, сохранятся на уровне 2023 года, возможно, с небольшой корректировкой и составят около 150 тыс. штук. При этом до 90% грузовиков будет передано в лизинг. Об этом в рамках инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.В сегменте тягачей и самосвалов проникновение лизинга будет на уровне 85-90%. После трёхкратного роста в 2023 году ожидается небольшое изменение объёмов переданных машин. Однако коррекция будет незначительной и продажи всё же будут выше прошлых лет из-за высокой потребности в грузовой технике, связанной с переориентацией экономики России на Восток и развитием новых логистических маршрутов.Лидерами рынка останутся марки Камаз, Sitrak и Shacman, доля которых в общем объеме продаж грузового транспорта составит 60% по итогам следующего года.По прогнозам, в 2024 году около 50% объема рынка грузовиков будет востребовано со стороны малых предприятий, 25% – со стороны среднего бизнеса и около 20% – со стороны индивидуальных предпринимателей. Относительно общего объема продаж автомобилей в лизинг, не считая спецтехники, в 2024 году ожидается рост нового бизнеса до 2,3 трлн руб.«В 2023 году продажи грузовой техники показали рекордный рост. Это было обусловлено увеличением экономической активности и тем, что рынок восполнял дефицит в связи с отложенным с предыдущего года спросом. Также значительное влияние оказала переориентация логистических маршрутов на Восток и реализация масштабных государственных инфраструктурных проектов, развитие которых останется приоритетным в ближайшие годы. Все эти факторы будут способствовать стабильному спросу в сегменте в следующем году», – отметил Антон Мусатов.14-й Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.