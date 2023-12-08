Соглашение о взаимодействии с иностранной компанией губернатор подписал сегодня, 8 декабря, на инвестиционном конгрессе в Суздале. Об этом сообщили в правительстве области. ООО «МД РАША

Соглашение о взаимодействии с иностранной компанией губернатор подписал сегодня, 8 декабря, на инвестиционном конгрессе в Суздале. Об этом сообщили в правительстве области. ООО «МД РАША ГЛОБАЛ» является представителем «Энтехаб Индастриал Груп (EIG)» в России. В Иране эта компания является крупнейшим производителем бытовой техники. Во Владимирской области фирма собирается выпускать холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины,