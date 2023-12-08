Из России в Грузию: сотрудниками Владимирской таможни был задержан предприниматель с контрабандой...

Из России в Грузию: сотрудниками Владимирской таможни был задержан предприниматель с контрабандой лесаСуд признал виновным предпринимателя в контрабанде стратегически важных ресурсов – хвойных пород древесины общей стоимостью более 3 млн рублей.Об этом информирует пресс-служба Владимирской таможни.Любопытно, что ранее суд уже выносил в его отношении решение по аналогичному делу.Уточняется, что нарушения обнаружили именно сотрудники Владимирской таможни.«Во всех трех эпизодах нарушитель использовал одну и ту же схему, умышленно заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов и их производителе, - поясняют в пресс-службе Владимирской таможни. - В декларации фигурировали заключенные с владимирской фирмой фиктивные договора на покупку древесины, которая в действительности не приобреталась».Известно, по поддельным документам лес вывозился в Грузию.Предприниматель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»).В итоге по этому делу суд вынес приговор: 4 года условно (с испытательным сроком 3 года).Фото: pxfuel.com