Из России в Грузию: сотрудниками Владимирской таможни был задержан предприниматель с контрабандой...
Из России в Грузию: сотрудниками Владимирской таможни был задержан предприниматель с контрабандой леса
Суд признал виновным предпринимателя в контрабанде стратегически важных ресурсов – хвойных пород древесины общей стоимостью более 3 млн рублей.
Об этом информирует пресс-служба Владимирской таможни.
Любопытно, что ранее суд уже выносил в его отношении решение по аналогичному делу.
Уточняется, что нарушения обнаружили именно сотрудники Владимирской таможни.
«Во всех трех эпизодах нарушитель использовал одну и ту же схему, умышленно заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов и их производителе, - поясняют в пресс-службе Владимирской таможни. - В декларации фигурировали заключенные с владимирской фирмой фиктивные договора на покупку древесины, которая в действительности не приобреталась».
Известно, по поддельным документам лес вывозился в Грузию.
Предприниматель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»).
В итоге по этому делу суд вынес приговор: 4 года условно (с испытательным сроком 3 года).
Фото: pxfuel.com