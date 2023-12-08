В четверг, 7 декабря, для прохождения контрактной воинской службы отправились 16 добровольцев из разных уголков Владимирской области.

В четверг, 7 декабря, для прохождения контрактной воинской службы отправились 16 добровольцев из разных уголков Владимирской области. Об этом рассказала администрации региональной столицы.По традиции в Доме культуры молодёжи для храбрых мужчин устроили торжественные проводы, в которых приняли участие родные и близкие бойцов, представители органов власти, общественных организаций, военкомата и духовенства.Владимирцев напутствовали и желали возвратиться назад живыми и здоровыми. Отмечается, что сначала наши земляки должны пройти подготовку в учебных подразделениях Минобороны.