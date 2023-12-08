По обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Мужчина работал системным администратором в городском предприятии. Гражданина уволили, и весной 2023 года он решил напомнить о себе бывшим коллегам.Правоохранители установили, что владимирец переименовал у организации сети Wi-Fi и поменял к ним пароли доступа. Кроме того, бывший сисадмин опубликовал изображения производимой предприятием продукции, «указав на них грубые и нецензурные выражения в адрес руководства».Первоапрельскую «шутку» оценили не только коллеги, но и стражи порядка. В прокуратуре отмечают, что обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.