Правоохранители Владимирской области принудили подрядную организацию выполнить свои обязательства и отремонтировать крышу МКД №39 на улице Коммунистической в Муроме.

Правоохранители Владимирской области принудили подрядную организацию выполнить свои обязательства и отремонтировать крышу МКД №39 на улице Коммунистической в Муроме. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов заключил договор на восстановление кровли с АО «Владимирреставрация». Однако, как сообщает прокуратура, «в установленный контрактом срок выполнения работ подрядчик к ним даже не приступил».Дело дошло до суда, который удовлетворил требования прокурора и обязал организацию исполнить договор. В настоящий момент крыша многоквартирного дома полностью отремонтирована.