Правоохранители вычислили и провели беседу с 14-летними подростками, которые 6 декабря бросили петарду в открытое окно жилого дома на улице Подбельского Владимира.

Правоохранители вычислили и провели беседу с 14-летними подростками, которые 6 декабря бросили петарду в открытое окно жилого дома на улице Подбельского Владимира. Об этом рассказала УМВД по региону.Ребята ранее не состояли на учёте в полиции. Они поведали правоохранителям, что пиротехнику использовал один парень из их компании, хотя все остальные его отговаривали и осуждали.К счастью, от детской шалости никто не пострадал. «В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учёт подростка, бросившего петарду», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Напомним, ранее , как в соцсетях появилось видео с залетевшей в окно петардой.