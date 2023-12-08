Работы по восстановлению надземного трубопровода в Гусь-Хрустальном завершены Об этом отчитались...

Работы по восстановлению надземного трубопровода в Гусь-Хрустальном завершеныОб этом отчитались во Владимиртеплогазе.Напомню, вечером 6-го декабря большегруз, проезжая под трубой, не рассчитал габариты и снес часть сети теплоснабжения. Без отопления на момент аварии остались 25 домов, 2002 жителя, и музыкальная школа. Сотрудники компании отключили ветку, мобилизовали несколько аварийных бригад. К ночи тепло вернулось в дома - благодаря временной схеме теплоснабжения. Сегодня все последствия инцидента устранены, проезд открыт.Алексей Соколов, глава г.Гусь-Хрустальный:- Благодарность службам, Владимиртеплогазу за то, что оперативно сработали. Не допустили, скажем так, никаких серьезных происшествий. С учетом вот таких низких температур. Та работа, которая сейчас проводится в рамках выделенных средств, когда два тепловых комплекса ставятся полностью новые источники тепла. Новые котельные, все теплотрассы меняются на новые. И они при этом убираются в землю. То есть не остается надземных теплотрасс, не остается переходов над автомобильными дорогами. И когда теплотрасса находится полностью в земле, вот такие ситуации, они исключены.