«Ростелеком» принял участие в IV ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 7-8 декабря в Суздале.

«Ростелеком» принял участие в IV ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 7-8 декабря в Суздале. Несмотря на заявленную тему форума «Владимирская область – регион со смыслом», в его работе наряду с представителями областной власти и бизнес-сообщества приняли участие и гости из других субъектов страны. Участники обсудили механизмы и перспективы экономического развития территорий Центрального федерального округа. Отдельное пленарное заседание и несколько круглых столов конгресса были посвящены вопросам поддержки событийного туризма, а также ключевым векторам развития отрасли в 2024 году.Кроме того, прошла выставка, на которой предприятия региона презентовали свою продукцию. Сервисы «Ростелекома» были представлены на отдельном стенде. Провайдер предложил гостям ознакомиться с работой комплексной платформы видеонаблюдения и видеоаналитики, которая способна стать основой для создания умного города. Система позволяет подключать неограниченное количество камер и других источников видеоизображения, включая мобильные: смартфоны, планшеты, регистраторы с поддержкой технологии передачи данных, квадрокоптеры.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Сегодня все регионы активно борются за внимание внутреннего туриста. Выигрывают те, которые отличаются не только уникальными культурно-историческими объектами, но и максимальным комфортом и безопасностью. "Ростелеком" готов помочь сделать любой город именно таким! Мы предлагаем внедрение единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта, которые умеют анализировать полученные с видеоустройств данные. На основании этих сведений власти могут осуществлять контроль и управление городской инфраструктурой, от состояния которой во многом зависит туристическая привлекательность».Подробнее о крупных инфраструктурных проектах компании можно узнать на «Ростелеком».Реклама.