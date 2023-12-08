Смотрите Вести в 14.30: есть ли документы у Хагги Вагги, авокадо и утки
Транспортный провал
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Смотрите "Вести" в 14.30: есть ли документы у Хагги Вагги, авокадо и утки
Транспортный провал
- Получит ли пострадавшая страховку и что показала проверка подвижного состава "Владимирпассажиртранса"?
Мягкий контроль
- Активисты Народного фронта взялись за игрушки из автомата. Или, точнее, попробовали взяться. Есть ли документы у Хагги Вагги, авокадо и утки?
Догазификация области
- И теперь для жителей Семеновки они - позади. В Гусь-Хрустальном районе запущен новый межпоселковый газопровод.