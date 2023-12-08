Завод может производить около 15 тысяч устройств в год.

Завод может производить около 15 тысяч устройств в год.Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производство банкоматов в индустриальном парке "Руднево". Устройства работают на базе российских микропроцессоров "Эльбрус", написал градоначальник в своем .Собянин уточнил, что ежегодно завод может выпускать порядка 15 тысяч устройств. В перспективе производственные мощности увеличатся в два раза."В числе основных заказчиков — шесть российских банков", – отметил мэр.Также Собянин посетил площадку по производству абсорбирующего белья в "Рудневе". Завод создан за полгода в рамках офсетного контракта.Абсорбирующее белье и другие медизделия получают более 100 тысяч москвичей с инвалидностью. Мощности производства хватает для обеспечения потребностей города и выхода на российский и зарубежные рынки, подчеркнул мэр.В октябре в "Рудневе" нового промышленного корпуса. Здание передали концерну воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Там будут собирать и испытывать продукцию для потребностей Министерства обороны.