Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.С 2024 года программы компенсационных выплат на приобретение льготных лекарств станут постоянными. Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью и больных диабетом и муковисцидозом, уточнил Собянин.По словам мэра, в отдельных ситуациях механизм компенсаций оказался более удобным способом лекарственного обеспечения. Это позволяет оперативно начать лечение и гарантировать непрерывность процесса."За 11 месяцев 2023 года больше 10 тысяч жителей получили свыше 1 млрд рублей на приобретение нужных им препаратов", – Собянин.Нуждающиеся в лекарствах пациенты могли приобретать их сами до завершения индивидуальной закупки. Получение компенсации носит заявительный характер.Собянин ранее об индексации московских социальных выплат. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24,5 тысячи рублей.Также с 1 января 2024 года проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Мера коснется многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий горожан.