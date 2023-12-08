Об этом сообщают родственники 18-летнего парня.

Состояние найденного в лесу Андрея Кочеткова значительно улучшается. Об этом сообщают родственники 18-летнего парня.После эвакуации молодого человека сразу транспортировали во Владимир и положили в реанимацию. Состояние было тяжёлым – отказывали почки и другие органы. После дорогостоящих лекарств за одну ночь сразу же были отмечены улучшения в состоянии. Если ранее врачи опасались за его ноги, то сейчас показаний к ампутации нет.Когда парня выносили в фольге из Загородного парка, он был в сознании. Когда его спрашивали о том, что он делал в лесу, то Андрей сказал, что не хочет об этом говорить.