Спасут ли облака Владимирскую область от сильных морозов? Владимирская область остается во власти...

Спасут ли облака Владимирскую область от сильных морозов?Владимирская область остается во власти актициклона. Ожидается облачная погода, местами снег.«На переферии антициклона будет перемещаться облачная гряда малоактивного фронтального раздела...» - рассказал в своем официальном телеграм-канале синоптик (и ведущий специалист «Фобос») Михаил Леус. В ЦФО будет облачно, менее морозно, но снежно.9 декабря во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до -17°C днём. Вероятность осадков — 77%.К вечеру и ночи синоптики обещают уже -14...16°C.Атмосферное давление в течение дня незначительно понизится: от 767 до 764 мм ртутного столба. Ветер — восточный, усилится до 4-6 метров в секунду.10 декабря днём и ночью ожидается -14°C. А с 11 декабря и вовсе придут более комфортные значения: -11...12°C.Народный прогноз погоды на 9 декабря:«Северный ветер – ждите сильных морозов»;«Если мороз в этот день, то ещё сильнее будет на Николу (19 декабря)»;«Если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильными морозами, вьюгами, метелями»;«Старые овцы жадно едят - перед бурей».Фото: pxfuel.com