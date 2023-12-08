Свыше семи тысяч дел о взыскании алиментов закрыли судебные приставы Владимирской области в этом...
Свыше семи тысяч дел о взыскании алиментов закрыли судебные приставы Владимирской области в этом году.
Общая сумма, которую удалось "стрясти" с нерадивых родителей, уже перевалила за 300 миллионов. Это значительно больше, чем в прошлом году.
Задолженность, как правило, копится годами. И чем она больше, тем жестче методы взыскания.
Как действуют приставы, и какие бессовестные "лайфхаки" берут на вооружение должники?
"Вестям" в интервью рассказали представители регионального управления федеральной службы судебных приставов.