Об этом рассказал губернатор области Александр Авдеев.

Туристический поток во Владимирскую область вырос на 20%. Об этом рассказал губернатор области Александр Авдеев.По мнению главы области, увеличение турпотока связано с ремонтом федеральной трассы и запущенной платной М-12. Но на этом 33-й регион не останавливается. На 2024 год запланировано многое. Например, плавучие дома в автономными системами жизнеобеспечения, автотуристический фестиваль «Абунафест» под Суздалем и так далее.