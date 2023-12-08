Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев в телеграме.

В 2025 году во Владимирской области введут «Единую карту жителя». Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев в телеграме.Так, на встрече с Рустэмом Мардановым, членом совета директоров Банка России, и управляющим отделением Банка по региону Надеждой Калашниковой зашла речь о внедрении единой карты. По информации Авдеева, это будет смарт-карта на базе платёжной системы «Мир», которая объединит в себе и дебет, и скидки, и бонусы. Кроме того, ей можно будет пользоваться, как электронным проездным и носителем электронной подписи.У москвичей уже есть такие карты – они позволяют пользоваться льготным или бесплатным проездом на общественном транспорте, получать скидки на услуги и товары, записываться в поликлиники и даже использовать её, как пропуск в учебное заведение.