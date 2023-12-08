Зимняя гонка пройдет 10 декабря, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта области. На участие в забеге уже подали заявки около 180 спортсменов из 14 регионов страны. Участникам

Зимняя гонка пройдет 10 декабря, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта области. На участие в забеге уже подали заявки около 180 спортсменов из 14 регионов страны. Участникам предложено шесть дистанций: 20 км (2 круга по 10 км), 10 км, 5 км, 2 км, 400 м и детский забег. Каждому спортсмену на финише подарят памятную