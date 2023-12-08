В Гусь-Хрустальном районе запущен новый межпоселковый газопровод В Гусь-Хрустальном районе введен...

В Гусь-Хрустальном районе запущен новый межпоселковый газопроводВ Гусь-Хрустальном районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для девяти населенных пунктов. Первые домовладения в деревне Семеновка уже подключились к газовым сетям. Репортаж Александра Сыпченко.Мечты жителей сразу девяти населенных пунктов Гусь-Хрустального района о голубом топливе сбылись под новый год. В семью Шишковых природное топливо пришло одним из первых. Раньше топить приходилось дровами, говорит глава семейства Николай Иванович, теперь их заменил газ. Его в Семеновке ждали почти 40 лет.Николай Шишков, житель д. Семеновка, ветеран труда:- Утром проснешься, идешь за дровами затопишь печку, и вечером перед сном как ложиться тоже, часов в 6-7 вечера. Сейчас легче уже стало, утром не думай и не вставай.Преимущества газа ощутили сразу. Раньше на сезон приходилось заготавливать 5-6 кубометров дров, и это сильно било по семейному бюджету. Теперь русская печь будет только для приготовления каши, рассказывает дочь Николая Шишкова - Ольга.Ольга Шишкова, жительница д. Семеновка, дочь Николая Шишкова:- Он горит и горит, печка это большие трудозатраты. Это очень много времени уходит. Её надо как минимум 2 раза в год ремонтировать, надо постоянно следить, заделывать, красить и замазывать.Подключение к системе газоснабжения прошло в рамках программы догазификации. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. На обустройство сетей внутри участка семья Шишковых получила региональную субсидию в размере 70 тысяч рублей.Юрий Пахомовский, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз":- Используя свои средства или субсидии, которые выдает в данном случае Владимирская область вместе с федеральным центром для того, чтобы можно было их использовать для приобретения труб, необходимых для подвода и ввода в дом уже газопровода, оснащение его прибором учета с сигнализатором. Для того чтобы можно было использовать газ в быту. Установка газовой плиты и как правило котла.Межпоселковый газопровод протяжённостью около 48 километров построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы. Он создает условия для подключения более 450 домовладений в деревнях Давыдово, Толстиково, Першково, Малая Артемовка, и других. Кроме того, газопровод позволит газифицировать котельные для теплоснабжения школы и дома культуры в деревне Семеновка.Алексей Кабенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района:- Гусь-Хрустальный район является самым большим по площади районом во Владимирской области, поэтому протяженность магистральных газопроводов очень большая. В настоящее время 3 больших межпоселковых газопровода у нас уже находится в районе.А чтобы газ действительно пришёл в каждый дом, жителям нужно оформить заявку через мобильный офис, Единый центр предоставления услуг, сайт газораспределительной компании или сервис Госуслуги.Сергей Волков, заместитель губернатора Владимирской области:- 313 населенных пунктов к 2027 году на территории нашего региона будут газифицированы, в этом году программа газификации включает в себя 52 населенных пункта и есть полная уверенность, что компания "Газпром" добьется поставленных целей.Потенциал догазификации Владимирской области оценивается более, чем в 28 тысяч домовладений. На сегодняшний день от граждан поступило почти 22 тысячи заявок на бесплатное подведение газовых сетей до границ земельных участков.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"