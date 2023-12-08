Женщина забыла в туалете ковровского парка сумочку, в которой находились личные вещи и более 200 тыс. рублей.

Женщина забыла в туалете ковровского парка сумочку, в которой находились личные вещи и более 200 тыс. рублей. А когда спохватилась, то её имущество бесследно пропало. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители приступили к расследованию и вскоре вышли на след подозреваемого. По обвинению в краже сумки был задержан 51-летний местный житель. Гражданина допросили, и он во всём сознался. В частности, мужчина поведал, что деньги спрятал в банку и залил цементом на приусадебном участке.Теперь уголовное дело в отношении фигуранта находится в суде.