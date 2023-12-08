Об этом сообщили в пресс-службе «Владупрдора».

В Муромском районе подошёл к концу ремонт моста через Илевну. Об этом сообщили в пресс-службе «Владупрдора».Этот мост соединяет деревню Зарослово и Ковардицкое сельское поселение с М-12 и трассой Владимир-Муром. Теперь у конструкции укреплённые обочины, новое барьерное ограждение и дорожные знаки, а также обустроенная система водоотвода и очистных сооружений. Теперь у жителей деревень есть возможность доехать до Зименок, где расположена и школа, и детский сад, и амбулатория.