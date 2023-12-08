В Собинке горе-мать незаконно получала детские пособия, которые тратила на себя. Выяснилось, что...

В Собинке горе-мать незаконно получала детские пособия, которые тратила на себя.Выяснилось, что после развода жительницы города Собинки с мужем, место жительства двоих их несовершеннолетних детей было определено с отцом. Именно он их в данный момент содержит и воспитывает. «Матерью указанные обязанности не исполняются...» - подтвердили в региональной прокуратуре.Несмотря на это, ещё в марте женщина подала в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ Владимирской области заявление о назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей.По результатам рассмотрения была назначена соответствующая выплата. Но, как выяснилось, с 1 марта по 25 сентября 2023 года она более 160 000 рублей потратила на «себя — любимую». Ни бывшему мужу, ни детям выплаты женщина так и не перечислила.«Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган, по результатам их рассмотрения ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»), расследование которого находится на контроле межрайонного прокурора...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com