В Вязниковском районе после большой реконструкции Мстерский художественный музей.
В Вязниковском...
В Вязниковском районе после большой реконструкции "Мстерский художественный музей".
В Вязниковском районе после большой реконструкции сегодня открывается "Мстерский художественный музей".
Работы в рамках нацпроекта велись с прошлого года и вот теперь, обновленный музей готов принимать посетителей. Теперь они смогут иначе взглянуть на экспонаты и в деталях рассмотреть шедевры лаковой миниатюры.
Благодаря новым витринам, интерактивным панелям и столам.
Закуплено и оборудование для фондохранилищ - новые шкафы, термогидрометры, увлажнители и осушители.