В Вязниковском районе после большой реконструкции Мстерский художественный музей. В Вязниковском...

В Вязниковском районе после большой реконструкции "Мстерский художественный музей".В Вязниковском районе после большой реконструкции сегодня открывается "Мстерский художественный музей".Работы в рамках нацпроекта велись с прошлого года и вот теперь, обновленный музей готов принимать посетителей. Теперь они смогут иначе взглянуть на экспонаты и в деталях рассмотреть шедевры лаковой миниатюры.Благодаря новым витринам, интерактивным панелям и столам.Закуплено и оборудование для фондохранилищ - новые шкафы, термогидрометры, увлажнители и осушители.