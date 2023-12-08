В рамках акции «В Новый год без долгов» сотрудники налоговой службы проведут консультации в офисах МФЦ Владимирской области.

В рамках акции «В Новый год без долгов» сотрудники налоговой службы проведут консультации в офисах МФЦ Владимирской области.Приём граждан будет вестись в многофункциональных центрах Гороховца, Гусь-Хрустального, Вязников и других городов 33-го региона. Специалисты смогут предоставить жителям квитанции на уплату налоговых задолженностей и расскажут о вариантах погашения.С графиком работы консультационных пунктов можно ознакомиться .