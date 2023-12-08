Осколки в мягких тканях, локтевой сустав практически неподвижен – в таком состоянии боец попал в Областной Центр спецмедпомощи. Владимирские врачи сумели восстановить функции руки на 98%.

Осколки в мягких тканях, локтевой сустав практически неподвижен – в таком состоянии боец попал в Областной Центр спецмедпомощи. Владимирские врачи сумели восстановить функции руки на 98%. Лечение было долгим. Доброволец из Камешковского райна получил ранение в феврале этого года. Первую помощь оказали в военном госпитале, потом мужчину направили во Владимир. Из поста областного минздрава Вконтакте