Сотрудники Областного центра спецмедпомощи вылечили участника СВО из Камешковского района, который получил тяжелое ранение во время боевых действий.

Сотрудники Областного центра спецмедпомощи вылечили участника СВО из Камешковского района, который получил тяжелые ранения во время боевых действий. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мужчина получил многочисленные повреждения рук и ног. Врачи рассказывают, что когда боец к ним поступил, в конечностях у него прощупывались осколки, а левый локтевой сустав почти не двигался.Решение о начале хирургической операции принял заведующий стационарным отделением медицинской реабилитации Дмитрий Грибанов, а процедуру выполнял травматолог-ортопед Павел Кутьменев.Владимирские врачи проявили высочайший профессионализм. В настоящее время у военнослужащего полностью восстановлены функции сустава. Не исключено, что после прохождения медкомиссии наш земляк снова сможет встать плечом к плечу с боевыми товарищами.