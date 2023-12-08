Об этом сообщает пресс-служба московской областной антимонопольной службы России.

Власти Москвы выявили сговор на торгах в сфере ремонта дорог во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба московской областной антимонопольной службы России.Так, УФАС возбудил дело о нарушении антимонопольного закона в отношении ООО «МСК-Строй» и ООО «Автобан». По заключению ведомства, заключения соглашений среди организаций являются картельными. А реализация этих соглашений привела к поддержанию цен на контракты для администрации Владимира, Гусь-Хрустального, а также «УЗИЗО Суздальского района» и Министерства имущественных и земельных отношений региона. Предметами контрактов был, в основном, ремонт и содержание автодорог.Теперь «МСК-Строй» грозит штраф в размере 6,9 млн рублей. Антимонополисты уже признали организацию в нарушении закона «О защите конкуренции».