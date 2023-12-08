Во Владимире бывшему системному администратору госпредприятия за нецензурную «шутку» грозит до 2...

Во Владимире бывшему системному администратору госпредприятия за нецензурную «шутку» грозит до 2 лет лишения свободы.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, обвиняемый около года работал в должности системного администратора федерального государственного унитарного предприятия (во Владимире).В конце марта 2023 года, когда он уже трудился в другом месте, мужчина вспомнил о том, что ранее был, по его мнению, незаконно уволен и решил 1 апреля «напомнить о себе».«Злоумышленник с помощью мобильного телефона осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации: переименовал название сетей Wi-Fi, принадлежащих предприятию, обозначив их название в виде нецензурных слов, изменил пароли доступа к ним, а также модифицировал и разместил на главной странице официального сайта предприятия два изображения изготавливаемой продукции, указав на них грубые и нецензурные выражения в адрес руководства...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что теперь «шутник» обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272 УК РФ («неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации...»).В данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.Теперь системному администратору грозит лишение свободы сроком до 2 лет.Фото: pxfuel.com