Можно сказать, что мужчина ждал мести два года. Ну или просто находился в веселом настроении, потому что на календаре было 1 апреля. О курьезном случае, который привел к уголовному делу,

Можно сказать, что мужчина ждал мести два года. Ну или просто находился в веселом настроении, потому что на календаре было 1 апреля. О курьезном случае, который привел к уголовному делу, рассказали в прокуратуре области. Больше десяти лет обвиняемый проработал системным администратором в федеральном государственном унитарном предприятии, которое осуществляет деятельность на территории Владимира. Спустя два года