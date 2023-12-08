Плата за электричество поднимется с июля следующего года. Для жителей, которые не используют электроплиты, по одноставочному тарифу цена за 1 кВт/ч вырастет на 51 копейку. О подорожании

Плата за электричество поднимется с июля следующего года. Для жителей, которые не используют электроплиты, по одноставочному тарифу цена за 1 кВт/ч вырастет на 51 копейку. О подорожании тарифов на электроэнергию рассказали в мэрии. Жители квартир, которые используют электрические плиты, сейчас платят 3,96 рубля за 1 кВт/ч. С июля по одноставочному тарифу цена увеличится до 4,31