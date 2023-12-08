Во Владимире сотрудники полиции нашли подростка, который кинул петарду в окно жилого дома. Видео,...

Во Владимире сотрудники полиции нашли подростка, который кинул петарду в окно жилого дома.Видео, на котором видно, как подростки кидают петарду в окно жилого дома, а потом убегают, было выложено на днях в сообществе Вконтакте «Подслушано во Владимире».Как сегодня (8 декабря) сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, этот инцидент произошел на улице Подбельского. Все личности 14-летних подростков были установлены на следующий день после произошедшего.«В результате инцидента никто не пострадал. Информация была зарегистрирована в УМВД России по городу Владимиру в установленном законом порядке. Несовершеннолетние, ранее не попадавшие в поле зрения полиции, пояснили, что петарду бросил один из них, в то время как другие его отговаривали от этого поступка...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Известно, что со всеми подростками и их родителями инспектор подразделения по делам несовершеннолетних городского Управления МВД России провела профилактическую беседу.Важно:В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учет подростка, бросившего петарду.Видео: сообщество Вконтакте «Подслушано во Владимире»; фото: Pixabay