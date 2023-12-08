Заболеваемость сезонными вирусами во Владимирской области увеличилась почти на четверть....
Заболеваемость сезонными вирусами во Владимирской области увеличилась почти на четверть.
Владимирцев продолжают атаковать сезонные вирусы. Всего за неделю острые респираторные инфекции в регионе подхватили больше тринадцати тысяч человек.
Заболеваемость скакнула еще на 23%.
В результате лабораторных исследований выявлен еще один случай гриппа, но в основном в пейзаже циркулирующих инфекций - "не гриппозные" вирусы, включая ковид, который уже относят к списку сезонных инфекций.