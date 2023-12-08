Заболеваемость сезонными вирусами во Владимирской области увеличилась почти на четверть....

Заболеваемость сезонными вирусами во Владимирской области увеличилась почти на четверть.Владимирцев продолжают атаковать сезонные вирусы. Всего за неделю острые респираторные инфекции в регионе подхватили больше тринадцати тысяч человек.Заболеваемость скакнула еще на 23%.В результате лабораторных исследований выявлен еще один случай гриппа, но в основном в пейзаже циркулирующих инфекций - "не гриппозные" вирусы, включая ковид, который уже относят к списку сезонных инфекций.