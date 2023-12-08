По обвинению в убийстве и разбое перед судом предстанет житель Коврова.

По обвинению в убийстве и разбое перед судом предстанет житель Коврова. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что подозреваемый познакомился с жительницей Вязников в интернете и приехал к ней в гости. Он приметил у дамы автомобиль, и в голове подозреваемого созрел план. Мужчина попросил забрать его с работы на личном авто и во время поездки напал на новую знакомую.Трагедия развернулась вечером между посёлками Достижение и Крестниково. Обвиняемый нанёс жертве не менее 24 ударов колюще-режущим предметом. Несчастная вскоре умерла, а ухажёр завладел её машиной.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.