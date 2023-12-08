Знакомство через Интернет обернулось трагедией: в Коврове местный житель убил свою жертву на...

Знакомство через Интернет обернулось трагедией: в Коврове местный житель убил свою жертву на свидании.О чудовищной истории стало известно только сегодня. В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщают, что утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Коврова.Выяснилось, что обвиняемый, пообщавшись на сайте знакомств с женщиной, которая также проживала в Коврове, задумал убийство и кражу.Приехав на первое свидание, мужчина тут же заприметил автомобиль жертвы.После этого злоумышленник предложил женщине встретиться снова, а для этого - на машине забрать его с работы с одного из промышленных предприятий города Коврова.Увы, это свидание закончилось трагедией. В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточняют:«… На участке между поселками Достижение и Крестниково обвиняемый нанес женщине предметом с колюще-режущими свойствами типа ножа не менее 24 ударов в область расположения жизненно-важных органов - в шею, лицо, туловище, руки. Смерть потерпевшей наступила через непродолжительное время на месте происшествия».Совершив убийство, мужчина похитил автомобиль жертвы и скрылся с места преступления.Отмечается, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и грабёж.Уголовное дело направлено на рассмотрение во Владимирский областной суд.Фото: pxfuel.com