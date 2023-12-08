8 декабря актрисе театра и кино Елене Валюшкиной исполняется 61 год. Накануне дня рождения она побывала на закрытии кинофестиваля авторского кино Зимний, где дала эксклюзивное интервью Дни.ру.

8 декабря актрисе театра и кино Елене Валюшкиной исполняется 61 год. Накануне дня рождения она побывала на закрытии кинофестиваля авторского кино "Зимний", где дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".Что можно подарить человеку, у которого все есть? Елена Валюшкина назвала подарки, которые хотела бы получить и которые больше прочих порадовали бы ее."Я жду в свой день рождения золото, бриллианты и деньги в конверте, – сообщила артистка. – Говорю это совершенно серьезно".Подобные подарки на день рождения Валюшкиной изумляют дороговизной. Хотя есть еще один, нематериальный, который в этот день порадует актрису."День рождения буду праздновать в семейном кругу, без пышных торжеств, поскольку юбилей все-таки был у меня год назад, – говорит Елена Викторовна. – И, наверное, самым желанным для меня подарком будет встреча с детьми, которые придут меня поздравить".Напомним, звезда фильмов "Формула любви" и Елки-8" была замужем дважды. От второго брака – с актером Александром Яцко – у Елены Валюшкиной есть двое детей. Василию в январе исполнится 27 лет, а Марии идет 21-й год. Актриса уверяет, что ее наследники никогда не грезили актерством и не мечтали пойти по ее стопам, а она не таскала чад за кулисы в театр и на съемки. Поэтому дочь актрисы окончила художественную школу при МАРХи и получает высшее образование в области дизайна. А сын выучился на архитектора и работает в архитектурном бюро.