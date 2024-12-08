Всего в ноябре родились 322 мальчика и 285 девочек.

Стали известны имена для новорожденных во Владимирской области в ноябре. Об этом сообщили в Министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.Так, популярными именами для мальчиков стали Александр, Артём, Михаил, Максим, а для девочек — Анна, Валерия, Варвара и Мария. Среди редких имен для малышей оказались Аксинья, Борислав, Валентина, Василий, Геннадий, Клим, Надежда, Стефан и Татьяна.Всего в ноябре родились 322 мальчика и 285 девочек. Было зарегистрированно 5 двоен.Напомним, .