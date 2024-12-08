Главе администрации Новоалександровского сельского поселения было внесено представление.

Неосвещенные дороги обнаружили в Суздальском районе. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что ряд участков дорог освещен недостаточно. Так, совсем фонари отсутствуют на трассе «Зелени-Бородино-Нежитино» и на улице Зацеп в селе Никульское. Также не соответствует нормативу уровень освещенности на улице Луговая в деревне Красное Сущево.Главе администрации Новоалександровского сельского поселения было внесено представление. Нарушения будет необходимо устранить. Ведомство контролирует ход исполнения.Напомним,