Неуловимые мстители – это не просто фильм, а настоящая культурная икона для многих поколений зрителей. Кто не восхищался храбростью Даньки, умом Яшки, не переживал за смелую девушку-кавалеристку Дину и не смеялся над остроумием Валерки?

"Неуловимые мстители" – это не просто фильм, а настоящая культурная икона для многих поколений зрителей. Кто не восхищался храбростью Даньки, умом Яшки, не переживал за смелую девушку-кавалеристку Дину и не смеялся над остроумием Валерки?Эти юные герои стали символами мужества и преданности, олицетворяя борьбу добра со злом в непростые времена. Каждый из персонажей запомнился зрителям благодаря своим уникальным чертам и запоминающимся моментам. Яшка-цыган, например, поражал своим голосом, который мог заворожить любого. Его песни стали частью наследия, которое помнят до сих пор.Если вы считаете себя знатоком этой трилогии и уверены, что знаете все нюансы сюжета и реплики героев, самое время проверить свои знания! Помните: только настоящие ценители "Неуловимых мстителей" смогут пройти этот тест без единой ошибки. Готовы продемонстрировать свою преданность команде смельчаков?1. Кто сказал эти слова?А) Данька ЩусьБ) Валерка МещеряковВ) Яшка-цыган2. Кто автор этой фразы?А) Сидор ЛютыйБ) Гнат БурнашВ) Семен Кандыба3. Что насчет этой цитаты?А) Семен КандыбаБ) Яшка-цыганВ) Юлюха Верехов4. Есть мысли по поводу этой фразы?А) Ксанка ЩусьБ) Яшка-цыганВ) Валерка Мещеряков5. Кто автор этой фразы?А) Ксанка ЩусьБ) Тетка ДарьяВ) Буба КасторскийПравильные ответы:1. — А) Данька Щусь2. — Б) Гнат Бурнаш3. — В) Юлюха Верехов4. — Б) Яшка-цыган5. — Б) Тетка Дарья