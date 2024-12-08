Анастасия Захарова из Кольчугино поучаствовала в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Землячку можно было увидеть в выпуске от 7 декабря, посвященного песням о платках. Анастасия спела

Анастасия Захарова из Кольчугино поучаствовала в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Землячку можно было увидеть в выпуске от 7 декабря, посвященного песням о платках. Анастасия спела песню Валентины Толкуновой и очень удивила ведущего шоу, ведь ей удалось спеть практически также, как пела знаменитая советская певица. Наши коллеги из газеты «Кольчугинские Новости» рассказали, что сейчас