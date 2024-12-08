Перевозчик в Гороховце не стал устанавливать в свои автобусы камеры видеонаблюдения, при этом еще несколько лет назад в силу вступил соответствующий закон. Маршруты без камер спокойно

Перевозчик в Гороховце не стал устанавливать в свои автобусы камеры видеонаблюдения, при этом еще несколько лет назад в силу вступил соответствующий закон. Маршруты без камер спокойно ездили по городу, пока не нагрянула прокурорская проверка. В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований в области транспортной безопасности, а