322 мальчика и 285 девочек родились во Владимирской области в последний месяц осени. Среди новорожденных есть 5 двоен, рассказали в пресс-службе министерство по организации деятельности

322 мальчика и 285 девочек родились во Владимирской области в последний месяц осени. Среди новорожденных есть 5 двоен, рассказали в пресс-службе министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона. Мальчикам чаще давали имена Михаил, Александр, Артем, Максим, а среди редких имен есть следующие: Борислав, Василий, Геннадий, Клим, Стефан. Любимые имена для девочек