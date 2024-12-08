Село Суходол – не единственный населенный пункт в Суздальском районе, тонущий во тьме. Участок автодороги «Зелени – Бородино – Нежитино» в Новоалександровском МО не освещен вообще. Даже на

Село Суходол – не единственный населенный пункт в Суздальском районе, тонущий во тьме. Участок автодороги «Зелени – Бородино – Нежитино» в Новоалександровском МО не освещен вообще. Даже на пешеходном переходе на Карьерная улице деревне Зелени фонари не горят, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. А если свет и есть где-то, то он слишком тусклый: Из пресс-релиза