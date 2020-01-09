У Петра Порошенко возникли новые проблемы. После оскорблений в адрес Владимира Зеленского объявлена внеплановая проверка телеканала Прямой, принадлежащего экс-президенту.

У Петра Порошенко возникли новые проблемы. После оскорблений в адрес Владимира Зеленского объявлена внеплановая проверка телеканала "Прямой", принадлежащего экс-президенту.Внеплановую проверкуназначилНациональный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это произошлопосле жалобы телезрителей на ведущего Сергея Пояркова, который в прямом эфирепозволил себе оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского и его семьи.Отмечается, что ведущий канала Порошенко употреблялнецензурную брать. Теперь проверка должна установить, было ли нарушение закона.Журналисты предположили, что телезрителей возмутил эфирпрограммы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года. Телеведущий каналаПорошенко назвал Зеленского "маленьким чмом", а его отца – тупым.Вместе с тем некоторые члены Нацсовета напомнили, что в 2017 году на одном из украинских телеканалов выходили сюжеты,оскорбляющие честь и достоинство тогдашнего президента . "Вэфире телеканала ZIK вышла передача с участием снайперки Ольги Терещенко,которая в эфире ток-шоу исполнила песню "Шоколадная задница", -отметил представитель нацсовета Сергей Костинский.Помните этого неадеквата, который на канале Порошенко прямым текстом оскорблял президента?После ролика Шария Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку для телеканала "Прямой". 5 из 7 членов совета проголосовали за. ��— ������Сонька������ (@Sonetchka52)Последнее время телеканал "Прямой" регулярнооказывается в эпицентре скандалов. На днях журналисты и блогеры заподозрилируководство медиаресурса в нецелевом использовании бюджетов. Они обратиливнимание на дешевую заставку телеканала. Ее цена не превышает 20 долларов,заявил корреспондент Павел Карназыцкий.Кроме того, юрист Андрей Портнов уличил экс-президент варенде роскошной яхты за 350 тысяч долларов в неделю. По данным журналистов,Порошенко пользуется 60-метровым люксовым судном KATINA.Напомним, пятый президент Украины фигурирует в 13 уголовныхделах. В декабре правоохранительные органы нагрянули с обысками в офис партии"Европейская солидарность" и принадлежащий ему спортклуб "Пятыйэлемент". В раздевалке фитнес-центра оперативники обнаружили работающиекамеры видеонаблюдения.