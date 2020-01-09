Невролог и психолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Татьяна Сергеева и психолог Алла Ильина Рассказали о хитростях, которые помогут легко вернуться в рабочий ритм после ..

Невролог и психолог "Елизаветинской больницы" Санкт-Петербурга Татьяна Сергеева и психолог Алла Ильина Рассказали о хитростях, которые помогут легко вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Специалисты пояснили, в частности, как наладить режим сна, сообщаютСекрет заключается в том, чтобы незадолго до отхода ко сну провести некоторое время на свежем воздухе. Также быстро уснуть помогут препараты, содержащие мелатонин. Кроме того, перед выходом на работу нужно как следует зарядиться радостью. Чтобы избавиться от негативных эмоций, следует прибегнуть к физическим нагрузкам и полноценно спать по ночам.