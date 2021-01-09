Новые данные по коронавирусу во Владимирской области – 162 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 20 090 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (42

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области – 162 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 20 090 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (42 новых пациента за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный и Муром (17 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Ковров (12 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по