Вылечились от недуга – 83 пациента. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 83 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 24 костромичам. Ещё 14 новых пациентов зарегистрировано в Шарье, восемь - в Красносельском районе, семь - в Галичском районе, пять - в Нерехте. По трое инфицированных выявлено в Нее и Межевском районе, по два - Павино, Боговарово, Парфеньево и в Вохомском районе. По одному случаю ковида прибавилось в Буе, Сусанино, Костромском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 712 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 230 пациентов. В стационарах лежит 602 человека, из них 254 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2982 заболевших.