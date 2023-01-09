Журналисты узнали о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова.

Журналисты узнали о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова.О том, что Никита Михалков попал в реанимацию, стало известно на днях. Информация о диагнозе была противоречивой. Некоторые источники сообщали, что у 77-летнего режиссера грипп. Вместе с тем появились данные о том, что мэтр заразился коронавирусом.В итоге подтвердилось страшное. По итогам ПЦР-теста, у Никиты Сергеевича ковид. "" проинформировал россиян о том, что Михалков сейчас находится в Городской клинической больнице №52, где лечат преимущественно заразившихся коронавирусом. Также журналисты узнали о пониженном уровне кислорода в крови режиссера. Сатурация – 94 при норме 97, уточняет "".Сейчас в Сети пишут, что дела совсем плохи, и Никита Сергеевич проведет в больнице немало времени. На эти мысли людей наталкивает тот факт, что в 52-й ГКБ лежала певицаМакSим, когда тяжело болела ковидом. Тогда, напомним, звезда находилась в коме и пошла на поправку лишь спустя месяц.Остается лишь пожелать Никите Михалкову скорейшего выздоровления, а его родным и близким – сил и веры в лучшее. Что еще известно о госпитализации знаменитого режиссера, ранее "Дни.ру".